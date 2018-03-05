У Львові викрили схему видачі за хабарі дозволів на міжнародні автоперевезення

Правоохоронці затримали на хабарі керівника відділу територіального управління Державної служби України з безпеки на транспорті та її чоловіка.

У Львові правоохоронці затримали керівника відділу територіального управління Державної служби України з безпеки на транспорті, яка створювала штучний дефіцит бланків дозволів на здійснення міжнародних вантажних автоперевезень та за винагороду допомагала перевізникам їх отримати.

Як повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України, у злочинній схемі був задіяний чоловік зловмисниці. Він виконував роль посередника.

«У неділю, 4 березня, подружжя було затримано правоохоронцями під час одержання чергової суми хабара у розмірі однієї тисячі доларів», - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у посередника додатково вилучили 3,2 тисячі доларів та 10 тисяч гривень. Також у чоловіка виявили 24 порожніх бланки дозволів, «чорнові» записи із записами номерів бланків та сум коштів, одержаних за їх видачу.

Читайте такожНа Сумщині прикордонник та поліцейський вимагали у місцевого мешканця 8 тисяч доларів хабаря

Також за місцем роботи та проживання фігурантів було також вилучено понад 16 тисяч доларів, 48 тисяч гривень та 11 тисяч євро.

«На даний час начальник відділу територіального управління Державної служби України з безпеки на транспорті та її чоловік-посередник затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомили у поліції.

Зазначається, що встановлюються інші посадові особи територіального управління Державної служби України з безпеки на транспорті, які можуть бути задіяні у корупційній схемі.

Досудове розслідування проводиться за статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що чиновники міграційної служби за 11 тисяч видавали біометричні паспорти поза чергами.