Слідів підпалу не виявлено: у поліції пояснили, чому вночі під Києвом одним махом згоріли 5 автівок (фото)
15:39, 03 квітня 2018Інциденти
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За попередніми висновками правоохоронців причиною пожежі стало загорання сміттєвого баку, звідки вогонь перекинувся від одного автомобіля до іншого.
Ніхто з громадян не постраждав / фото ГУ НП в Київській області, Facebook
Слідів підпалу п’яти автівок, які згоріли вночі у Софіївській Борщагівці, не виявлено.
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Як повідомляє ГУ НП у Київській області, за попередніми висновками правоохоронців причиною пожежі стало загорання сміттєвого баку, звідки вогонь перекинувся від одного автомобіля до іншого. Слідів підпалу на даний час не виявлено.
Зазначається, що ніхто з громадян не постраждав.
«За результатами проведеного огляду буде вирішено питання щодо відкриття кримінального провадження. Слідів підпалу п’яти автівок під Києвом не виявлено», – йдеться в повідомленні.
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