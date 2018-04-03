Слідів підпалу не виявлено: у поліції пояснили, чому вночі під Києвом одним махом згоріли 5 автівок (фото)

15:39, 03 квітня 2018
Інциденти
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Ніхто з громадян не постраждав / фото ГУ НП в Київській області, Facebook

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Як повідомляє ГУ НП у Київській області, за попередніми висновками правоохоронців причиною пожежі стало загорання сміттєвого баку, звідки вогонь перекинувся від одного автомобіля до іншого. Слідів підпалу на даний час не виявлено.

Зазначається, що ніхто з громадян не постраждав.

«За результатами проведеного огляду буде вирішено питання щодо відкриття кримінального провадження. Слідів підпалу п’яти автівок під Києвом не виявлено», – йдеться в повідомленні.

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Теги: #поліція#пожежа