До столичних шкіл та дитсадочків поставляли прострочені продукти харчування – поліція

До дитячих садків привозили макарони із мишачими екскрементами та сир із простроченим терміном придатності.

Правоохоронці розслідують факти постачання неякісних продуктів харчування до шкіл та дитячих садочків Києва.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, на даний час у слідчих достатньо підстав вважати, що товариство, яке здійснювало поставки продуктів, привласнило собі понад 5,6 мільйонів гривень.

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Зазначається, що у грудні минулого року до Солом’янського управління поліції звернулися активісти, які заявляли про необхідність перевірки постачання до навчальних закладів столиці неякісних продуктів харчування

Заявники вказали, що товариство, яке виграло тендер на постачання продуктів до шкіл та садочків, не виконує умови договорів. Зокрема його представники за власним бажанням та без попереджень припиняють привозити продукцію.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Слідчі поліції отримали інформацію про внесення товариством до тендерної документації завідомо недостовірних відомостей. Так, адреси складських приміщень, виробничих та пакувальних потужностей, постачальників продукції, медичні документи працівників виявились фіктивними.

«Під час проведення слідчих дій правоохоронці отримали документи щодо поставки товариством до садочків макаронів із мишачими екскрементами, а поставлений твердий сир має прострочений термін придатності. Також м`ясо, термін придатності якого, згідно із Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних закладах, становить 48 годин, поставляють лише раз у тиждень. Це унеможливлює його включення до раціону дітей та призводить до змін у примірному меню», - зазначається у повідомленні.

На декількох об’єктах поліція вилучила зразки поставленої продукції, які було відправлено на дослідження. Результати експертизи показали, що продукти не відповідають державним стандартам України.

«Таким чином, є підстави вважати, що посадові особи товариства протягом 2016-2018 років легалізували кошти на загальну суму понад 5,6 мільйонів гривень, більша частина яких є державними», - зазначають у поліції.

За вказаними фактами триває розслідування. Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Оцінку дій представників фірми також нададуть співробітники профільних служб.

Раніше журналісти розповіли про те, як у столичних дитсадках економлять на харчуванні малюків. В дитячих закладах столиці малюки не доїдають іноді до 50% від норми.