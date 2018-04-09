У Києві поліція затримала чоловіка, який заради розваги стріляв по вікнах будинків
У Києві поліція затримала чоловіка, який стріляв по вікнах житлових будинків у Солом’янському районі.
Про це повідомляє Відділ комунікації столичної поліції.
Як зазначається, у суботу до поліції звернулась жителька району та розповіла, що вікно її квартири по вулиці Митрополита Липківського пошкоджено кулею. А за кілька хвилин аналогічне повідомлення надійшло від мешканки сусіднього будинку. За викликом виїхали патрульні, слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції.
Правоохоронці оглянули обидва помешкання. У вікнах квартир виявили отвори, попередньо від пострілу з пістолета. Експерти вилучили звідти дві кулі. Встановлено, що постріл був здійснений з вікна квартири, яка розташована навпроти будинків потерпілих.
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«Особу чоловіка, який стріляв, встановили. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (Затримання уповноваженою службовою особою). Під час обшуку квартири підозрюваного вилучили пістолет, набої до нього та стріляну гільзу», - інформує поліція.
Згідно з повідомленням, в результаті пострілів ніхто не постраждав.
Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.