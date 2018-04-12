На Івано-Франківщині п'яний водій наїхав на двох поліцейських і втік, не зважаючи на постріли

Внаслідок наїзду поліцейські отримали тілесні ушкодження, правопорушник втік на "Опель Вектра", а згодом покинув його.

У Івано-Франківській області нетверезий водій скоїв наїзд на двох поліцейських і втік з місця події.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області, подія сталася 11 квітня близько 18.15 у с. Підлісся Тисменицького району.

Згідно з повідомленням, поліцейські отримали інформацію про те, що водій автомобіля марки «Опель Вектра» польської реєстрації керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

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Виявивши автомобіль, поліцейські подали звуковий сигнал та увімкнули червоні проблискові маячки. Однак водій автомобіля вимоги правоохоронців проігнорував. Згодом він все ж таки зупинився.

За даними поліції, на вимогу інспектора надати документи для перевірки водій поводив себе зухвало і розпочав рух автомобілем заднім ходом, намагаючись утекти з місця події. Внаслідок чого вчинив наїзд на двох патрульних та допустив зіткнення із службовим автомобілем, спричинивши механічні пошкодження у вигляді вм’ятин та подряпин.

«Інспектор, усвідомлюючи загрозу своєму життю та здоров’ю колеги з метою попередження подальших злочинних дій водія, здійснив попереджувальний постріл вгору. Однак після цих дій на вимоги працівника правоохоронного органу водій не реагував. Тому інспектор знову застосував вогнепальну зброю – пістолет ПМ, з якого здійснив 3 постріли в напрямку шин автомобіля іномарки, але водій втік», - йдеться у повідомленні.

У подальшому працівниками поліції у лісі, неподалік с. Старий Лисець, було виявлено покинутий «Опель Вектра».

Зазначається, що працівникам поліції спричинено тілесні ушкодження у вигляді садна лівої гомілки та правого передпліччя, іншому – садна м’яких тканин правого передпліччя.

На даний час правоохоронцями вживаються заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження водія-втікача. Його особа встановлена.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Дії зловмисника кваліфіковано за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

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