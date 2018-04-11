Поліцейський у Києві розбив вилучений мотоцикл та пошкодив три автомобіля: нові подробиці

Буде проведено перевірку дій поліцейського, а саме, чи мав він право сідати за кермо вилученого транспортного засобу відповідно до своїх посадових інструкцій.

В Києві на Обухівській трасі поліцейський через відсутність прав вилучив у водія мотоцикл і під час транспортування скоїв ДТП, внаслідок якої постраждали три автомобілі. Про це УНІАН повідомила речник поліції Києва Оксана Блищик.

За її словами, поліцейський зупинив мотоцикл і при перевірці документів з’ясував, що водій має лише техпаспорт на транспортний засіб, але не має водійського посвідчення. Після цього поліцейський вирішив транспортувати мотоцикл на КПП, щоби там скласти на водія адміністративний протокол та з’ясувати, чи мала ця особа право керувати мотоциклом, але під час транспортування сталася ДТП.

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“Попередньо поліцейський, який керував мотоциклом, не впорався з керуванням і протаранив автомобіль, який їхав попереду. Внаслідок цього було пошкоджено ще два транспортних засоби”, - розповіла Блищик.

Наразі слідчо-оперативна група встановлює детальний механізм дорожньо-транспортної пригоди. Блищик повідомила, що буде проведено перевірку дій поліцейського, а саме, чи мав він право сідати за кермо вилученого транспортного засобу відповідно до своїх посадових інструкцій.

Також вона додала, що мотоцикліст, якого зупинив поліцейський, сказав, що посвідчення водія йому привезуть, після чого втік. За словами речника поліції, стан поліцейського задовільний, він отримав забої та садна.

Як повідомляв УНІАН, раніше було опубліковано відео з місця інциденту. За даними очевидців, поліцейцський на мотоциклі зачепив два автомобіля, ще один було пошкоджено бензобаком мотоцикла, який відлетів. ДТП сталася поблизу бази ФК "Динамо" у Конча-Заспі.