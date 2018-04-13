На Черкащині у власному кабінеті повісився чиновник: з'явилися подробиці інциденту (відео)

Рідним і колегам він залишив прощальний лист, в якому звинуватив їх у своїй смерті.

На Черкащині у місті Звенигородка чиновник повісився у вікні власного кабінету. За тиждень В'ячеславу Власенку мало виповнитися 38 років.

Самогубця прив'язав мотузку до батареї і зробив смертельний крок з вікна. Труп близько сьомої ранку виявив сторож, йдеться в сюжеті ТСН.

Рідним і колегам він залишив прощальний лист, в якому звинуватив їх у своїй смерті.

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Знайомі самогубці розповіли, що він завжди був спокійною людино, але останнім часом був надто замкнутим у собі.

Проте на роботі не помічали нічого підозрілого, кажуть, що для колективу це шок. Власенко очолював відділ доходів райадміністрації, пропрацював тут 18 років.

Старший брат самогубці розповів, що той не надто охоче спілкувався із родичами. На свята вимикав телефон. Родичі навіть не знають, де він жив.

Останні три дні життя Власенко провів у місцевому готелі. На столі залишив 4 тис. грн готівкою і картку з пін-кодом. Скільки там грошей, старший брат каже, ще не дивився, але витратити планує на пам'ятник покійному.

Тим часом поліція з'ясовує, чи був факт доведення до самогубства.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у селищі Козин Київської області скоїв самогубство співробітник поліції полку особливого призначення.