В Одесі авто ДСНС по дорозі на виклик зіткнулося з позашляховиком і перевернулося - ЗМІ

13:48, 13 квітня 2018
Інциденти
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В Одесі автомобіль ДСНС потрапив У ДТП фото Пушкінська

Як повідомляє місцеве видання "Пушкінська", очевидці повідомляють, що рятувальники їхали з проблисковими маячками. За попередніми даними, авто прямувало на 13-ту станцію Великого Фонтану, де горів ресторан «Пісок», в ньому знаходилися два співробітники ДСНС, повідомляє видання.

У результаті події постраждав водій машини, його доставили в лікарню.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня в передмісті Одеси в результаті зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля одна людина загинула і 10 постраждали.

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Теги: #Одеса#ДТП