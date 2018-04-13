В Одесі авто ДСНС по дорозі на виклик зіткнулося з позашляховиком і перевернулося - ЗМІ
13:48, 13 квітня 2018Інциденти
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Постраждав водій автомобіля ДСНС, його доставили в лікарню.
В Одесі автомобіль ДСНС потрапив У ДТП фото Пушкінська
На вулиці Решельєвській в Одесі автомобіль служби з питань надзвичайних ситуацій зіткнувся з позашляховиком і перекинувся.
Як повідомляє місцеве видання "Пушкінська", очевидці повідомляють, що рятувальники їхали з проблисковими маячками. За попередніми даними, авто прямувало на 13-ту станцію Великого Фонтану, де горів ресторан «Пісок», в ньому знаходилися два співробітники ДСНС, повідомляє видання.
У результаті події постраждав водій машини, його доставили в лікарню.
Як повідомляв УНІАН, 11 квітня в передмісті Одеси в результаті зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля одна людина загинула і 10 постраждали.
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