В Одесі авто ДСНС по дорозі на виклик зіткнулося з позашляховиком і перевернулося - ЗМІ

Постраждав водій автомобіля ДСНС, його доставили в лікарню.

На вулиці Решельєвській в Одесі автомобіль служби з питань надзвичайних ситуацій зіткнувся з позашляховиком і перекинувся.

Як повідомляє місцеве видання "Пушкінська", очевидці повідомляють, що рятувальники їхали з проблисковими маячками. За попередніми даними, авто прямувало на 13-ту станцію Великого Фонтану, де горів ресторан «Пісок», в ньому знаходилися два співробітники ДСНС, повідомляє видання.

У результаті події постраждав водій машини, його доставили в лікарню.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня в передмісті Одеси в результаті зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля одна людина загинула і 10 постраждали.