Під Одесою зіткнулися маршрутка і легковик: одна людина загинула, 10 постраждали (фото)
21:51, 11 квітня 2018Інциденти
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Обидва автомобілі дістали серйозні пошкодження, внаслідок зіткнення 57-річний пасажир Mercedes Sprinter загинув на місці.
Мікроавтобус перекинувся / фото od.npu.gov.ua
Сьогодні в передмісті Одеси внаслідок зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля одна людина загинула і 10 постраждали.
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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, близько 19.00 на автодорозі в селі Ліски автомобіль «Таврія» зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.
Внаслідок зіткнення 57-річний пасажир Mercedes Sprinter загинув на місці, ще десять осіб дістали тілесні ушкодження різної тяжкості, з них четверо госпіталізовано.
Обидва автомобілі дістали серйозні пошкодження, мікроавтобус перекинувся.
Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини події встановлюються.
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