Під Одесою зіткнулися маршрутка і легковик: одна людина загинула, 10 постраждали (фото)

21:51, 11 квітня 2018
Інциденти
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Мікроавтобус перекинувся / фото od.npu.gov.ua

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, близько 19.00 на автодорозі в селі Ліски автомобіль «Таврія» зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

Внаслідок зіткнення 57-річний пасажир Mercedes Sprinter загинув на місці, ще десять осіб дістали тілесні ушкодження різної тяжкості, з них четверо госпіталізовано.

Обидва автомобілі дістали серйозні пошкодження, мікроавтобус перекинувся.

Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини події встановлюються.

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Теги: #ДТП#новини Одещини