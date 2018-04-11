Під Одесою зіткнулися маршрутка і легковик: одна людина загинула, 10 постраждали (фото)

Обидва автомобілі дістали серйозні пошкодження, внаслідок зіткнення 57-річний пасажир Mercedes Sprinter загинув на місці.

Сьогодні в передмісті Одеси внаслідок зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля одна людина загинула і 10 постраждали.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, близько 19.00 на автодорозі в селі Ліски автомобіль «Таврія» зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

Внаслідок зіткнення 57-річний пасажир Mercedes Sprinter загинув на місці, ще десять осіб дістали тілесні ушкодження різної тяжкості, з них четверо госпіталізовано.

Обидва автомобілі дістали серйозні пошкодження, мікроавтобус перекинувся.

Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини події встановлюються.