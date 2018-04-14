У Київській області ліквідували групу "колекторів", які "вибивали" вигадані борги

Під прикриттям фінансової установи учасники угрупування вимагали гроші в людей, які не мали жодних боргів.

Співробітники прокуратури Київської області та Служби безпеки України знешкодили організоване злочинне угрупування «колекторів» у складі 5 осіб.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"Організатор злочинного угрупування заснував фінансову установу і спільно з іншими зловмисниками, прикриваючись цією діяльністю, вимагали грошові кошти у осіб, які не мають боргових зобов’язань перед будь-якими фінансовими установами. Суми, які вимагали «колектори» коливались від 2 тисяч гривень до 120 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники ОЗУ "залякували потерпілих знищенням чи пошкодженням майна, а також погрожували застосувати насильство і навіть вбити людину, якщо не сплатять їм «борг»".

Під час обшуків в учасників угрупування правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, чорнові записи із "боржниками", банківські картки, предмети ззовні схожі на холодну та вогнепальну зброю.

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 (Вимагання) КК України, а наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.