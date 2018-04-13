У Києві водій автобуса перевозив пасажирів п'яним і без водійського посвідчення (відео)
13:15, 13 квітня 2018Інциденти
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Поліцейські витягнули водія-порушника з машини, поклали на землю і надягли кайданки.
Водій намагався зачинитися в кабіні / Скріншот відео ТСН
Патрульні затримали водія пасажирського автобуса, який перевозив пасажирів у стані алкогольного сп’яніння.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, підозрілим чоловік видався пасажирам, які прямували одним зі столичних автобусних маршрутів. Вони ж і викликали поліцейських. Ті зупинили транспорт і підтвердили - у кермувальника були характерні ознаки сп'яніння. Водійського посвідчення він не мав, намагався зачинитися в кабіні й не реагував на законні вимоги правоохоронців.
Врешті-решт, поліцейські його таки витягнули з машини, поклали на землю і надягли кайданки.
Патрульні затримали водія пасажирського автобуса, який перевозив людей п'яним
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