В Одесі трамвай зіткнувся з позашляховиком (фото)
12:25, 26 квітня 2018Інциденти
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В результаті події отримала травми жінка - водій легкового авто.
В Одесі трамвай зіткнувся з позашляховиком, є постраждалий.
Про це повідомляє "Думська". Позашляховик Мitsubishi зіткнувся з трамваєм на 5-й станції Люстдорфської дороги, в районі «Вузівського».
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В результаті події отримала травми жінка — водій легкового авто, повідомили в патрульній поліції. Обставини ДТП з'ясовуються.
Раніше в Києві в трамваї металевий уламок пробив підлогу і зламав пенсіонерці ногу.
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