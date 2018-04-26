В Одесі трамвай зіткнувся з позашляховиком (фото)

В результаті події отримала травми жінка - водій легкового авто.

В Одесі трамвай зіткнувся з позашляховиком, є постраждалий.

Про це повідомляє "Думська". Позашляховик Мitsubishi зіткнувся з трамваєм на 5-й станції Люстдорфської дороги, в районі «Вузівського».

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В результаті події отримала травми жінка — водій легкового авто, повідомили в патрульній поліції. Обставини ДТП з'ясовуються.

Раніше в Києві в трамваї металевий уламок пробив підлогу і зламав пенсіонерці ногу.