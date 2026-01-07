Росія в Дніпрі атакувала житлові будинки та навчальні заклади: серед постраждалих є діти

Мер Дніпра Борис Філатов також повідомив, що пошкоджено гуртожиток профтехучилища, школа та два дитячі садочки.

В ніч проти середи, 7 січня, російські війська здійснили атаку на Дніпро, в результаті чого пошкоджені понад 10 багатоповерхівок, є руйнування у профтехучилищі, також пошкоджені два дитячі садочки, повідомив в своєму Telegram-каналі міський голова Борис Філатов.

Також біля одного з будинків, попередньо, пошкодження отримала мережа опалення.

"У понад 10 багатоповерхівках потрощено декілька сотень – якщо не близько тисячі – вікон. Є й дані про пошкодження мереж опалення біля одного з будинків. Чимало згорілих автомобілів", - розповів Філатов.

Філатов зазначив, що наразі відомо, що постраждало 7 осіб, серед них - двоє дітей. За словами мера Дніпра, в деяких людей осколкові поранення, тоді як більшість отримали гостру реакцію на стрес.

В профтехучилищі, де навчаються на слюсарів та кондитерів, пошкоджено майстерню та студентський гуртожиток.

"Зачепило також два дитячі садочки та одну зі шкіл", - додав Філатов.

За його словами, це може бути не повний список всіх пошкоджених об'єктів, оскільки продовжується збір інформації по місту.

Атаки РФ по Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Херсонській області російські окупанти завдали удару безпілотниками по пункту видачі гуманітарної допомоги. Начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що сталося це в одному із населених пунктів Дарʼївської громади. Прокудін повідомив, що загинув 64-річний чоловік, а 79-річна жінка й 71-річний чоловік отримали поранення. Медики оцінили стан поранених як середньої тяжкості.

Також ми писали, що в ніч на 5 січня армія Росії здійснила чергову атаку по Києву. В ДСНС повідомили, що в Оболонському районі сталося влучання у чотириповерхову будівлю лікарні з працюючим стаціонарним відділенням. Мер Києва Віталій Кличко поділився, що всього перебувало 26 пацієнтів. В Нацполіції Києва зазначили, що загинув чоловік 1995 року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні. Серед постраждалих - 42-річна жінка, яка отримала медичну допомогу на місці. Ще дві постраждалі жінки, яким 77 та 97 років були госпіталізовані.

