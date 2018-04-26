У центрі Одеси руйнується будинок Гоголя (відео)

16:48, 26 квітня 2018
Інциденти
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Сотні квадратних метрів пам'ятника архітектури виявилися відкриті всім дощам і вітрам. Найбільший зал, розташований на третьому поверсі будівлі, завалений дошками і шифером.

Під додатковою вагою звалилася стеля в кімнаті другого поверху, потягнувши за собою дерев'яні перекриття.

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Теги: #Одеса#руйнування