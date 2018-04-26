"Не буде комунякам спокою": націоналісти напали на скандальну Вітренко та її соратників (відео)

Наталія Вітренко разом зі своїми соратниками виходила з будівлі Окружного адміністративного суду.

Представники націоналістичної організації С14 облили білою рідиною голову Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ) Наталію Вітренко та її однопартійців.

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Відповідне відео оприлюднене на сторінці Facebook-спільноти «C14 news – резерв».

«Не буде комунякам спокою на українській землі», – вигукнув один з молодиків після нападу.

«Комуністи на чолі з Вітренко прийшли судитись в Окружний адмінсуд. Їм не подобається, що їх “безкарно” кошмарять патріоти і не дають махати червоними ганчірками. За це отримали привітик від С14. Не буде спокою Вітренко і Ко на українській землі», – йдеться в повідомленні націоналістів.

Коментарі з приводу інциденту на сайті ПСПУ поки відсутні.