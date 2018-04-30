Під Одесою вихідці з Азербайджану влаштували бійню, їх затримали у результаті масштабної операції

24-річний чоловік помер від двох ножових поранень і 8 кульових. У спецоперації із затримання злочинців брали участь поліція, бійці КОРД, Нацгвардія і СБУ.

Сьогодні в передмісті Одеси затримано трьох підозрюваних у збройному нападі на компанію місцевих жителів, один з яких, діставши 10 поранень, помер у лікарні.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, конфлікт почався напередодні ввечері в Білгород-Дністровському районі області. Зокрема, в ресторані сталаcя словесна суперечка між компанією з шести молодих чоловіків та іноземним підприємцем на прізвисько «Керім».

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За словами начальника регіонального главку поліції Дмитра Головіна, встановлено, що в подальшому «Керім» зателефонував знайомим, які пообіцяли розібратися в ситуації. Сьогодні, 29 квітня, на мобільний телефон 24-річного чоловіка (одного зі згаданих шістьох) надійшов дзвінок з вимогою про зустріч.

«Цей хлопець і його друзі погодилися на зустріч біля місцевого ринку. Близько 7.00 на ринок приїхали троє осіб і розстріляли компанію з травматичної зброї, також застосували холодну зброю. Від двох проникаючих ножових поранень грудної клітки і 8 кульових поранень 24-річний хлопець помер у лікарні», - розповів Головін.

Підозрювані з місця події зникли. Пізніше їх було затримано в передмісті Одеси. У спецоперації із затримання брали участь поліція, бійці КОРД, Нацгвардія і СБУ.

За деякими даними, підозрювані - вихідці з Азербайджану, їх затримали на території промринку «7-й кілометр», де вони забарикадувалися на даху одного зі складів.

Вживаються відповідні невідкладні заходи, додали в главку поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі затримали іноземців, що викрадали людей заради викупу.