В Одесі затримано другого підозрюваного в замаху на активіста Стерненка

Поліція кваліфікувала напад на колишнього лідера місцевого "Правого сектору" як замах на умисне вбивство.

В Одесі затримано другого підозрюваного в замаху на відомого активіста, колишнього лідера місцевого «Правого сектору» Сергія Стерненка.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі в Одеській області, наразі затримано двох осіб.

Перший був затриманий самим постраждалим і свідками неподалік від місця скоєння злочину, другий - за орієнтуванням.

Також виявлено транспортний засіб, на якому, ймовірно, пересувалися злочинці.

На місці події працює посилена слідчо-оперативна група під керівництвом голови регіонального главку Нацполіціі Одещини Дмитра Головіна. Проводяться слідчі дії.

Головін повідомив, що вилучено відео з камер спостереження, поліція працює зі свідками.

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«Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу - замах на умисне вбивство», - додав Головін.

Як повідомила журналістам знайома Стерненка - Наталія Усатенко, яка була з ним у момент замаху, зловмисник стріляв гумовими кулями, цілячись активісту в потилицю.

«Зробивши кілька пострілів, почав тікати. Сергій побіг за ним. Я викликала поліцію... Цілився точно в Сергія Стерненка. Стріляв зі спини. Влучив у шию. Рвана рана. На щастя, загрози для життя немає. Зараз Сергія оглядають медики в лікарні», - повідомила Усатенко, додавши, що кулі, гільзи і сам пістолет правоохоронці вилучили з місця події.

Вона пов'язує напад на активіста з його громадською діяльністю.

Жінка нагадала, що сьогодні на 23-річного громадського діяча було скоєно другий замах за останні півроку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 10.00 в Одесі зловмисник стріляв з пістолета з гумовими кулями в Стерненка.

Замах було скоєно, коли він разом зі своєю супутницею вийшов з дому. Молоді люди прямували до автомобіля, ззаду підбіг невідомий і почав стріляти в Стерненка, цілячись в потилицю. Чоловік отримав поранення у верхню частину шиї. Незважаючи на поранення, він почав переслідування невідомого, який намагався втекти. Активіст наздогнав зловмисника, а очевидці події допомогли зв'язати підозрюваного.

Увечері 7 лютого 2018 року невідомі напали на Стерненка, побивши предметом, схожим на биту, до якої, ймовірно, було прикріплено щось гостре. В результаті йому порізали ногу і куртку. Було відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікації ч.1 ст.125 (умисне завдання легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Тоді постраждалий пов'язував напад зі своєю активною громадською діяльністю, зокрема, участю в акціях проти забудови Літнього театру.