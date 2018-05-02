У Харкові затримали екс-ДАІшника – винуватця ДТП, в якій загинув відомий стрітрейсер (відео)

Наразі водій Toyota Land Cruiser перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Протягом 72 годин йому оберуть запобіжний захід.

У Харкові правоохоронці затримали підозрюваного у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув 22-річний відомий блогер та стрітрейсер.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, 41-річного водія позашляховика Toyota Land Cruiser затримали у порядку статті 208 КПК України.

За відомостями прокуратури, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Протягом 72 годин йому оберуть запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні водія під вартою.

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У прес-службі уточнили, що аварія сталася вчора, 1 травня, близько 17.20 на автошляху Харків – Старий Салтів. Внаслідок лобового зіткнення автомобіля Chevrolet Corvette з позашляховиком Toyota Land Cruiser загинув 22-річний водій, відомий блогер та стрітрейсер Андрій Василенко на прізвисько «Амігос». Його пасажирка – 22-річна жінка – з численними травмами госпіталізована до лікарні. Її життю нічого не загрожує.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування триває. Прокуратура процесуально керує ходом розслідування.

У правоохоронних органах кореспонденту УНІАН підтвердили, що водій позашляховика – колишній працівник ДАІ Дмитро Одарченко.