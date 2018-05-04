Пожежу на складах із шинами під Києвом загасили

О 18:25 вогнеборці локалізували пожежу у Білій Церкві на площі 1000 кв. м, а о 20:40 - ліквідували.

У м. Біла Церква в Київській обл. вогнеборці загасили пожежу на складах з виробами з гуми. Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Читайте такожУ Білій Церкві горить завод з виробництва автошин, є постраждалі (фото)

"О 18:25 вогнеборці локалізували пожежу на площі 1000 кв. м, а о 20:40 - ліквідували", - заявили в прес-службі ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, в м. Біла Церква Київської області сталася пожежа на складах з виробами з гуми (ймовірно, автомобільними шинами).