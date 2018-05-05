У Києві біля Куренівського парку чоловік загинув у результаті вибуху (відео)

03:34, 05 травня 2018
Інциденти
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За попередніми даними, на вулиці стався вибух гранати / Фото hromadske.ua

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Як повідомляє Громадське, вибух стався близько 00:45. На місце прибули правоохоронці, вибухотехніки та медики. Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого.

За попередніми даними, на вулиці стався вибух гранати. За словами одного зі свідків, швидше за все загинув безхатько. Він сидів на вході у двір на порозі приміщення, яке здається в оренду.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Харківщині чоловік кинув "коктейль Молотова" на подвір’я, де гралися п’ятеро дітей.

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Теги: #вибух у Києві#смерть у Києві