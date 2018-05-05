У Києві біля Куренівського парку чоловік загинув у результаті вибуху (відео)

За словами одного зі свідків, швидше за все загинув безхатько.

У Києві на Куренівці за адресою Кирилівська,117 пролунав вибух. Унаслідок інциденту одна людина загинула.

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Як повідомляє Громадське, вибух стався близько 00:45. На місце прибули правоохоронці, вибухотехніки та медики. Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого.

За попередніми даними, на вулиці стався вибух гранати. За словами одного зі свідків, швидше за все загинув безхатько. Він сидів на вході у двір на порозі приміщення, яке здається в оренду.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Харківщині чоловік кинув "коктейль Молотова" на подвір’я, де гралися п’ятеро дітей.