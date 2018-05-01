На Харківщині чоловік кинув "коктейль Молотова" на подвір’я, де гралися п’ятеро дітей (фото)

Внаслідок вибуху постраждала дівчинка. Як пояснив 61-річний чоловік, йому не сподобалося, що на території домоволодіння гучно грає музика та галасують діти.

На Харківщині чоловік кинув «коктейль Молотова» на подвір’я, де гралися п’ятеро дітей.

Як повідомили УНІАН у Слідчому управлінні Головного управління Нацполіції у Харківській області, подія сталася в селі Добровілля Близнюківського району вчора, 30 квітня.

До чергової частини поліції звернулася 31-річна мати дівчинки, яка внаслідок вибуху отримала опіки другого ступеню.

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Під час проведення перевірки поліцейські встановили, що 61-річний сусід зайшов на територію домоволодіння, де гралися троє дітей жінки та двоє - сусідів.

Чоловік кинув скляну пляшку із запалювальною сумішшю в літню альтанку, в якій знаходилася 13-річна дівчинка, внаслідок чого вона отримала опіки спини та правого плеча другого ступеню. У даний час стан здоров'я дівчинки задовільний, вона знаходиться в хірургічному відділенні лікарні. Інші діти не постраждали.

Як пояснив чоловік, йому не сподобалося, що на подвір'ї гучно грає музика та галасують діти.

На місці події вилучено речові докази. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.2, 5 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу.