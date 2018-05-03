Пожежа у Балаклії розповсюдилася на площі близько 35 гектарів - ДСНС

Про заходи, які вживаються ДСНС для нормалізації ситуації на технічній території військової частини «65 Арсенал» голова Служби Микола Чечоткін проінформував президента України Петра Порошенка.

У Балаклії на території 65-го арсеналу пожежа розповсюдилася на площі близько 35 га.

Як передає УНІАН, про це йдеться в розповсюдженій ДСНС оперативній інформації щодо вибухів на території військової частини у місті Балаклія Харківської області станом на 17:00.

За відомостями ДСНС, на технічній території 65-го арсеналу Міністерства оборони України виникло загорання сухої трави з подальшими поодинокими вибухами боєприпасів на площі близько 35 га.

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Станом на 17:00 від ДСНС на місці події працює Зведений загін Головного управління ДСНС України у Харківській області у складі 37 одиниць техніки та 150 чоловік особового складу.

Про заходи, які вживаються ДСНС для нормалізації ситуації на технічній території військової частини «65 Арсенал» Голова Служби Микола Чечоткін проінформував президента України Петра Порошенка.

За дорученням Глави Держави, залучено авіацію ДСНС, яка о 16:50 приступила до гасіння пожежі.

Як повідомляв УНІАН, у Балаклії Харківської області, де у березні 2017 року сталася пожежа на військовому арсеналі, знову сталася пожежа. Місцева влада проводить евакуацію 1,5 тисячі місцевих мешканців. Евакуювати все 30-тисячне місто не планують.