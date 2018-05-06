У Києві горіла взуттєва фабрика (фото, відео)

До ліквідації пожежі залучались 45 пожежників та 10 одиниць техніки.

У Святошинському районі столиці (вулиця Сім’ї Сосніних, 3) увечері 5 травня сталася пожежа на фабриці спортивного взуття. В ході ліквідації пожежі рятувальники евакуювали з будівлі двох осіб - працівників швейного цеху.

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Як повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, пожежа сталась на 3-му поверсі 4-поверхової виробничої будівлі. Горіли меблі та виробниче обладнання.

Вогнеборці локалізували та ліквідували пожежу на площі у 100 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучались 45 чоловік особового складу ДСНС та 10 одиниць техніки.

Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджені меблі та виробниче обладнання, закопчені стіни та стеля виробничого приміщення. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Напередодні повідомлялось, що у Голосіївському районі Києва на відкритій автостоянці горіло близько 20 автомобілів, пожежу ліквідовано.