З'явилися фото з "візиту" "Нацкорпусу" до будинку Льовочкіна (фото)

Про акцію активісти попереджали напередодні. Причина – скандальний концерт до 9 травня на телеканалі "Інтер", співвласником якого є Льовочкін.

Активісти "Нацкорпусу" прийшли під помешкання заступника голови "Опоблоку" Сергія Льовочкіна, співвласника телеканалу "Інтер".

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На в’їзд до котеджного містечка Льовочкіна активістів "Нацкорпусу" чекали співробітники Нацполіції та Нацгвардії, які застосували проти мітингарів силові методи. Повідомляється, що правоохоронці використовували кийки та газові балончики. Унаслідок цього постраждав один журналіст, передає "Еспресо.TV".

Тим не менш активісти прорвали кордон та потрапили на територію помешкання депутата. Наразі "Нацкорпус" малює на будівлях графіті та клеїть наліпки "Інтер буде наш".

Раніше ЗМІ повідомляли, що під помешканням Льовочкіна почалися сутички. Члени "Національного корпусу" прорвали оточення правоохоронців і підпалили фаєри.