На Житомирщині піротехніки знищили 50-кілограмову авіабомбу часів війни

Бомбу виявили шукачі металобрухту поблизу одного із сіл.

У Житомирській області сьогодні піротехніки знищили 50-кілограмову фугасну авіабомбу часів Другої світової війни, виявлену напередодні.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України у Житомирській області, вчора бомбу знайшли шукачі металобрухту поблизу села Осівці Брусилівського району на межі двох сільськогосподарських полів.

Читайте такожНа Харківщині біля мосту знайшли 125-кілограмову авіабомбу часів Другої світової

Вони ж і сповістили про знахідку рятувальникам. З’ясувалося, що це фугасна авіаційна бомба калібром 50 кг.

11 травня піротехніки знищили небезпечну знахідку.