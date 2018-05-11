На Житомирщині піротехніки знищили 50-кілограмову авіабомбу часів війни
15:39, 11 травня 2018Інциденти
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Бомбу виявили шукачі металобрухту поблизу одного із сіл.
11 травня піротехніки знищили небезпечну знахідку / фото ДСНС України
У Житомирській області сьогодні піротехніки знищили 50-кілограмову фугасну авіабомбу часів Другої світової війни, виявлену напередодні.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України у Житомирській області, вчора бомбу знайшли шукачі металобрухту поблизу села Осівці Брусилівського району на межі двох сільськогосподарських полів.
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Вони ж і сповістили про знахідку рятувальникам. З’ясувалося, що це фугасна авіаційна бомба калібром 50 кг.
11 травня піротехніки знищили небезпечну знахідку.
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