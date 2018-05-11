На Житомирщині зарізали ветерана АТО: поліція розкрила деталі, які шокують (фото)

Внаслідок конфлікту 61-річний батько кілька разів ударив ножем сина, який від поранень помер.

На Житомирщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства 9 травня у Коростені колишнього учасника антитерористичної операції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Житомирській області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Читайте такожХотіли добити молотком у голову: "кіборг" розповів про напад на нього в Києві

Як розповіла УНІАН керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко, інформація про трагедію надійшла до правоохоронців 9 травня ввечері.

Під час з’ясування обставин стало відомо, що 9 травня у Коростені внаслідок конфлікту 61-річний батько кілька разів вдарив сина ножем, який від поранень помер.

Наразі батька колишнього учасника АТО не затримано, оскільки він визнав свою провину та нікуди не тікав.

Також відомо, що загиблий після повернення із зони АТО сильно зловживав спиртним.

Розслідування цього кримінального провадження триває.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня в Києві на вулиці Костянтинівській стався напад на учасника АТО Вербича. Потерпілий йшов вулицею і відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на ветерана АТО, внаслідок чого він отримав колото-різане поранення спини.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України. Особам, причетним до нападу, загрожує до семи років позбавлення волі.

7 травня СБУ встановила, що організатором нападу на учасника бойових дій на Донбасі Вербича є громадянин Росії.