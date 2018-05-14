У центрі Луцька чоловік вчинив спробу самоспалення (відео)

Чоловік вилив на себе з пляшки легкозаймисту речовину та підпалив запальничкою.

У центрі Луцька, на Театральному майдані, чоловік вилив на себе займисту речовину та підпалив.

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Подія трапилась близько 21-ої години вечора у неділю, 13 травня, повідомляє Волинь24.

За словами очевидців, у центрі міста під час концерту до Дня матері чоловік старшого віку почав дебоширити.

"Ведуча заходу звернула увагу поліції на хулігана. Коли ж до нього підійшли правоохоронці, чоловік вилив на себе з пляшки легкозаймисту речовину та підпалив запальничкою", - йдеться в повідомленні.

Очевидці гасили вогонь власним одягом. Чоловіка з опіками забрала «швидка».

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