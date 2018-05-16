На Донеччині затримано автомобіль із контрабандними цигарками з "ДНР"

До проведення процесуальних дій долучено співробітників Служби безпеки України.

У вівторок, 15 травня, було затримано автомобіль, який намагався незаконно перевести на територію підконтрольною уряду України цигарки виробництва так званої “ДНР”.

Як повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил, автомобіль було затримано поблизу населеного пункту Верхньоторецке Донецької області на автошляху Константинівка-Ясинувата

Зазначається, що автомобіль зупинили військовослужбовці Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил під час перетину лінії зіткнення.

Його передали силам Нацполіції, до проведення процесуальних дій долучено співробітників Служби безпеки України.

"Об'єднані сили звертаються до кожного громадянина щодо надання будь-якої інформації, яка допоможе у викритті правопорушень", - додали в штабі.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Житомирщині з вікна потягу викинули майже 800 пачок сигарет.