На Донеччині затримано автомобіль із контрабандними цигарками з "ДНР"

00:10, 16 травня 2018
Інциденти
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Авто з контрабандними цигарками затримано на дорозі Константинівка-Ясинувата / фото facebook.com/pressjfo.news

У вівторок, 15 травня, було затримано автомобіль, який намагався незаконно перевести на територію підконтрольною уряду України цигарки виробництва так званої “ДНР”.

Як повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил, автомобіль було затримано поблизу населеного пункту Верхньоторецке Донецької області на автошляху Константинівка-Ясинувата

Зазначається, що автомобіль зупинили військовослужбовці Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил під час перетину лінії зіткнення.

Вилучені цигарки - виробництва “ДНР” / фото facebook.com/pressjfo.news

Його передали силам Нацполіції, до проведення процесуальних дій долучено співробітників Служби безпеки України.

"Об'єднані сили звертаються до кожного громадянина щодо надання будь-якої інформації, яка допоможе у викритті правопорушень", - додали в штабі.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Житомирщині з вікна потягу викинули майже 800 пачок сигарет.

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Теги: #Донеччина#контрабанда#цигарки