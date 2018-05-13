На Житомирщині з вікна потягу викинули майже 800 пачок сигарет (фото)

Партію тютюнових виробів підібрав і намагався вивезти автомобілем місцевий житель, якого затримали прикордонники.

На Житомирщині з вікна потягу викинули майже 800 пачок сигарет.

Про це кореспондента УНІАН повідомив керівник прес-служби Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби Юрій Шахрайчук.

За його словами, чергову схему переміщення тютюнових виробів через кордон, до якої вдались правопорушники, розкрили 12 травня прикордонники Житомирського загону.

Попередньо від дільничного інспектора прикордонної служби відділу «Овруч» було отримано інформацію про можливе викидання сигарет з потягу сполученням «Санкт -Петербург - Кишинів» під час руху на маршруті слідування.

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У подальшому прикордонним нарядом неподалік залізничної колії було виявлено автомобіль ВАЗ, у багажному відділенні якого знаходились поліетиленові мішки, заповнені цигарками білоруського виробництва. Керував транспортним засобом 30-річний житель Овруцького району.

За даним фактом прикордонники проінформували співробітників Державної фіскальної служби, яким згодом і було передано автомобіль та майже 800 пачок сигарет.

Прикордонники направли ДФС в Житомирській області повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ст. 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».