У Черкасах ультрас побилися з поліцією на футбольному матчі: затримано 26 осіб (відео)

Серед затриманих опинився і Олег Толмачов – ветеран «Азову», що став відомим після того, як відмовився потиснути руку президенту України Петру Порошенку.

У Черкасах на футбольному матчі між командами "Черкаський Дніпро" та "Суми" сталася сутичка між вболівальниками та правоохоронцями. В результаті інциденту постраждали 17 правоохоронців та один глядач, 26 осіб затримано.

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Як повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, під час футбольного матчу група осіб почала порушувати громадський порядок. На неодноразові зауваження адміністрації стадіону, стюардів, та глядачів молодики не реагували. Натомість –продовжували палити «фаєри», кидати їх на газон та під час матчу вийшли на футбольне поле.

«На зауваження поліцейських, які намагалися їх заспокоїти, молодики відреагували агресивно та почали застосовувати фізичну силу. Враховуючи, що на стадіоні перебувала значна кількість вболівальників, зокрема - жінки та малолітні діти, які могли постраждати від протиправних дій осіб, - було прийнято рішення про їх затримання», – зазначили в поліції.

Зазначається, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частино 2 статті 296 (Хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Правомірність дій працівників поліції також буде перевірено в рамках розпочатого службового розслідування.

Як повідомляє «Обозреватель», серед затриманих опинився і Олег Толмачов – ветеран «Азова», що став відомим після того, як відмовився потиснути руку президенту України Петру Порошенку.

У Facebook Толмачова зазначається, що він дійсно був затриманий на акції вболівальників проти президента клубу «Черкаський Дніпро» Володимира Лашкула.

«Вболіваючи вже понад 11 років за клуб Черкаський Дніпро , прийшов підтримати команду на стадіон. Через не компетентні дії поліції був незаконно затриманий її представниками. Нічого дивного, просто не обгрунтовані силові дії поліції, і як наслідок синці та забої у вболівальників, які висловили свій протест президенту клубу Володимиру Лашкулу за те що той виставив всіх гравців на трансфер та поводиться з клубом як з своєю іграшкою. Все нормально, всих затриманих відпустили», – написав він.