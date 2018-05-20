Під Миколаєвом вилетів з траси мікроавтобус: загинули п`ятеро людей (фото)

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту, тривають слідчі дії.

На автодорозі «Миколаїв-Одеса» поблизу селища Красне (Миколаївська область) в результаті зіткнення мікроавтобусу Nissan Primastar з деревом загинули п’ятеро людей, ще троє були госпіталізовані.

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Як повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Миколаївській області, 47-річний водій автомобіля, рухаючись у напрямку м. Одеси, за попередньою інформацією, допустив з’їзд у кювет та зіткнення з деревом.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та четверо пасажирів (40, 32, 30, 20 років) загинули на місці пригоди, ще троє (43, 24 та 17 років) з отриманими тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні», – зазначається у повідомленні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялось, що у Кам'янському Дніпропетровської області у п'ятницю, 18 травня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса.