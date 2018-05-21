У Києві сталася стрілянина біля станції метро: поранені дві людини (фото)

08:41, 21 травня 2018
Інциденти
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Поруч з місцем інциденту розбитий пивний келих, кров і гільзи / "Інформатор"

Про це повідомляє "Інформатор".

Стріляли з пістолета «Форт» з травматичними патронами / "Інформатор"

За попередньою інформацією, конфлікт стався між двома компаніями. Словесна перепалка переросла в бійку. Після чого один з учасників конфлікту дістав пістолет і зробив кілька пострілів. Попередньо, стріляли з пістолета «Форт» з травматичними набоями.

На місці працювала патрульна поліція / "Інформатор"

Поруч з місцем інциденту розбитий пивний келих, кров і гільзи. В результаті інциденту двох людей госпіталізували. Одного з учасників конфлікту поліція затримала з пістолетом на мосту Метро, там також присутні множинні сліди крові.

Одного з учасників конфлікту поліція затримала з пістолетом на мосту Метро / "Інформатор"

На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група та медики. Ведеться слідство. Подробиці з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі поліція затримала два десятки "тітушек", які намагалися захопити супермаркет. За словами радника регіонального главку Нацполіції Руслана Форостяка, таким чином, за допомогою «титушек» робилася спроба з'ясувати «майновий конфлікт».

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Теги: #Київ#стрілянина