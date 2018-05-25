Стрілянина у Черкасах: депутата від "Батьківщини" вбив його колишній охоронець - ЗМІ

Нападник також отримав поранення і був госпіталізований до лікарні.

Депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру вбив його колишній охоронець Микола Гончар.

Про це повідомляє Главком із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

"О 18:20 в приміщенні офісу на вул. Хрещатик, 221, відбулась сутичка між Гурою та громадянином Миколою Гончаром, який раніше працював охоронцем Гури. В результаті останній, погрожуючи предметом, схожим на гранату, закрився в кабінеті разом з Гурою", - розказав один із правоохоронців.

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"Обозреватель" із посиланням на джерела повідомляє, що Микола Гончар двічі вистрілив у груди і голову депутата. Сам нападник також отримав поранення - охоронець Гури відстрілювався з травматичної зброї. Гончар був госпіталізований до лікарні і зараз його життю нічого не загрожує.