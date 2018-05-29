У МЗС відреагували на жахливу ДТП в Будапешті з українцями: консул надає допомогу

За попередніми даними, 28 осіб постраждало, з них 8 - отримали тяжкі травми.

Консул надає допомогу громадянам України, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Будапешті (Угорщина).

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Про це у мікроблозі Twitter повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

«ДТП в Будапешті. На жаль, постраждали українські туристи. Попередньо - 28 осіб, з них 8 - отримали тяжкі травми. Консул надає допомогу», - зазначила вона.

Як уточнила у коментарі УНІАН речник МЗС, аварія сталася у ніч з 28 на 29 травня. За її словами, загрози життю жодному постраждалому немає. «Наш консул одразу виїхав на місце. Усі постраждалі доставлені в лікарні міста Будапешт. Інші залишаються поки що в Будапешті. Ми підтримуємо контакти зі слідчими і правоохоронними органами, і далі буде надаватися уся необхідна допомога постраждалим», - додала Беца.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня у Будапешті двоповерховий туристичний автобус Setra з Хмельницької області в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти. Внаслідок зіткнення майже весь другий поверх автобуса, де перебували 20 пасажирів, знесло. За інформацією управління катастроф Будапешта, в автобусі було близько 50 пасажирів.