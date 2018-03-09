З вокзалу Львова через фейкове "замінування" евакуювали 360 людей

Поліцейські встановлюють особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення.

У Львові сьогодні анонім «замінував» залізничний вокзал, на час перевірки з приміщення було евакуйовано 360 осіб.

Читайте такожВ Одесі через неправдиве повідомлення про мінування евакуювали залізничний вокзалЯк повідомила УНІАН речник Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, о 17.04 правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування залізничного вокзалу у Львові.

«На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група. Було евакуйовано 360 працівників та пасажирів. Після обстеження будівлі вокзалу та прилеглої території, яке тривало майже 2,5 години, вибухонебезпечних предметів виявлено не було», - зазначила Добровольська.

Поліцейські встановлюють особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

У даний час вокзал працює у звичному режимі.

У прес-центрі Львівської залізниці не повідомляють, чи була затримка у русі потягів.

Раніше повідомлялось, що напередодні 8 березня у Львові "замінували" одразу три бізнес-центри. Як повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області, лист про замінування, написаний російською мовою, надіслали на електронну пошту Центру безпеки міста.