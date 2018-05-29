Вбивство Бабченка: дружина журналіста перебуває у шоковому стані, поліція порушила кримінальну справу

Слідчо-оперативні групи працюють на місці вбивства Бабченка, порушено кримінальну справу.

Київська поліція повідомила про порушення кримінальної справи за фактом вбивства журналіста Аркадія Бабченко.

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«Вбивство сталося в квартирі, де мешкав чоловік. Попередньо відомо, що пролунало кілька пострілів. Слідчо-оперативні групи працюють на місці злочину і в лікарні. Обробляємо місце злочину, прилеглу територію. Дружина вбитого знаходиться в шоковому стані, поки ми не можемо поспілкуватися з нею знаходяться лікарі», - заявив глава поліції Києва Олексій Крищенко.

Повідомляється, що кримінальне провадження було відкрито відповідно до ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Аркадія Бабченко стріляли, після чого відвезли в лікарню у важкому стані. Повідомлялося про трьох кульових пораненнях. Аркадій Бабченко – російський журналіст, раніше працював військовим кореспондентом. Жив у Москві, через переслідувань переїхав до Праги, потім – в Україну.