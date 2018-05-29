На Кіровоградщині автобус з гірниками врізався у вантажівку – є постраждалі (фото)
В Кіровоградській області потрапив у ДТП автобус держпідприємства «СхідГЗК», який перевозив гірників Інгульської шахти. Постраждалих в інциденті людей госпіталізовано.
Читайте такожНа Харківщині зіткнулися автобус та легковик, є жертви (фото)
Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
«Сьогодні зранку автобус ДП «СхідГЗК» який перевозив гірників Інгульської шахти на робоче місце врізався у авторефрижератор, який від удару перевернувся (з балонами кисню). Є травмовані, наразі їх доставляють у лікарню», – зазначив він.
За словами Волинця, аварія могла мати набагато страшніші наслідки, адже авторефрижератор у перевернутому стані може принести чимало проблем.
Раніше повідомлялось, що у Тернопільській області в неділю, 27 травня, близько 23:45 на автодорозі Підволочиськ-Скалат сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули дві людини, ще троє були госпіталізовані.