На Кіровоградщині автобус з гірниками врізався у вантажівку – є постраждалі (фото)

Від удару автобусу перекинувся авторефрижератор з балонами кисню.

В Кіровоградській області потрапив у ДТП автобус держпідприємства «СхідГЗК», який перевозив гірників Інгульської шахти. Постраждалих в інциденті людей госпіталізовано.

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Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Сьогодні зранку автобус ДП «СхідГЗК» який перевозив гірників Інгульської шахти на робоче місце врізався у авторефрижератор, який від удару перевернувся (з балонами кисню). Є травмовані, наразі їх доставляють у лікарню», – зазначив він.

За словами Волинця, аварія могла мати набагато страшніші наслідки, адже авторефрижератор у перевернутому стані може принести чимало проблем.

Раніше повідомлялось, що у Тернопільській області в неділю, 27 травня, близько 23:45 на автодорозі Підволочиськ-Скалат сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули дві людини, ще троє були госпіталізовані.