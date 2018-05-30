Вбивство Бабченка: поліція вивчає відео з камер спостереження

Вже призначено багато експертиз — в першу чергу, судово-медична експертиза, багато криміналістичних експертиз.

У розслідуванні вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка призначили судово-медичну експертизу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час брифінгу заявив начальник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Андрій Крищенко.

“Закінчили огляд місця події, вже призначено багато експертиз — в першу чергу, судово-медична експертиза, багато криміналістичних експертиз, вилучено досить багато відеозаписів з камер відеоспостереження з великої площі. Вчора я був на місці злочину. Люди навіть самі підходили — мешканці, і надавали свої відеореєстратори, записи”, - заявив він.

За словами Крищенка, наразі також перевіряється фоторобот ймовірного вбивці Бабченка.

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При цьому голова столичної поліції уточнив, що фоторобот був складений одразу під час допиту ймовірних свідків.

Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили на порозі будинку, в якому він жив (Дніпровський район Києва) ввечері 29 травня. Поліція проводить розслідування.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявив, що Москва завжди вважала Бабченка своїм ворогом. За словами міністра, ще рано робити висновки про те, хто стоїть за вбивством журналіста, але Росія причетна до аналогічних вбивств у минулому.