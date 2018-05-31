У Києві біля "Лук'янівської" згорів автобус (фото)

Водій, намагаючись загасити пожежу, ледь не опинився заблокованим усередині.

У Києві біля станції метро "Лук'янівська" майже вщент згорів автобус. Водій, намагаючись загасити пожежу, ледь не опинився заблокованим усередині.

Як передає 112.uaніхто не постраждав. Водій висадив пасажирів автобуса до початку пожежі.

"У салоні був тільки водій, він розповів, що висадив всіх пасажирів біля метро "Лук'янівська" і їхав по вулиці Дегтярівській у депо. Раптом почув запах диму в салоні. Займання почалося з двигуна, в кінці автобуса. Дим почав заповнювати салон. Водій вийшов, викликав рятувальників. Намагався сам загасити вогонь, але двері автоматично закрилися. Водій силою їх відкрив і ледь вибрався із салону", - зазначив кореспондент "112 Україна".

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Пожежа сталася біля зупинки громадського транспорту на вул. Дегтярівська, 17. На місце події прибули співробітники поліції, швидкої допомоги і пожежники. Поліція перекрила дорогу зі сторони метро "Лук'янівська".

Рух трамваїв перекрито, адже палаючий автобус знаходився на узбіччі дороги поблизу трамвайних колій. Як повідомляє прес-служба "Київпастрансу", на даний момент заблоковано рух трамвайних маршрутів №14 та №15.

"З 19:03 заблоковано рух трамвайних маршрутів на вул Дегтярівська, 10 в напрямку ст. м. Політехнічна, загоряння автобуса, без потерпілих. На місце направлені аварійні служби підприємства, поліція і Держнс", - наголошується в повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Києві за кермом автобуса помер водій.