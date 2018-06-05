Язик заплітався: з'явилися подробиці затримання за кермом п'яного брата скандальної Зайцевої (фото)

На брата Зайцевої склали протокол, який передадуть до суду.

3 червня 2018 близько 22:50 у Харкові по вулиці Ляпунова, 11, патрульні помітили автомобіль BMW 320, водій якого скоїв стоянку транспортного засобу на тротуарі, не залишивши для руху пішоходів два метри, чим порушив ПДР України.

Про це з посиланням на патрульну поліцію Харкова повідомляє місцевий сайт 057.

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"Під час спілкування з водієм інспектори виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, а саме: нестійка хода, запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова", - розповіли у поліції.

Від проходження огляду на стан сп'яніння в установленому законом порядку водій відмовився у присутності двох свідків.

В результаті на громадянина патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП та постанову по 1 ч. ст. 122 КУпАП, які в подальшому будуть направлені до суду.

Як повідомлялося раніше, в Харкові патрульна поліція зупинила водія автомобіля BMW, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Ним виявився Василь Зайцев, брат учасниці ДТП, в якій загинуло 6 осіб, Олени Зайцевої.