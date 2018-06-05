У Миколаєві п'яні морпіхи побили волонтера

Також командування бригади, до якої належать морпіхи, попросило вибачення за вчинки своїх підлеглих.

У понеділок, 4 червня, на вокзалі у Миколаєві двоє п'яних морпіхів побили чергового волонтерського посту.

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"У Миколаєві на одному із волонтерських постів на залізничному вокзалі два військовослужбовці у позаслужбовий час, перебуваючи у станні алкогольного сп’яніння, зчинили сутичку із черговим волонтерського посту, в ході якої постраждала цивільна особа", - йдеться у повідомленні командування 36-ої окремої бригади морської піхоти, до якої ці військові належать.

За фактом цього правопорушення призначене службове розслідування. Інформацію щодо порушників надано поліції та Військовій службі правопорядку.

"У рамках дисциплінарного впливу командиром частини на правопорушників накладено стягнення "Звільнення з військової служби за службовою невідповідністю", яке реалізується найближчим часом", - додали вони.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі під час операції Об'єднаних сил зник морський піхотинець.