На Житомирщині затримали серійного "мінувальника"

Чоловік вночі «замінував» два вокзали у Львові, а також причетний до анонімних повідомлень про мінування декількох об'єктів у Києві.

Правоохоронці встановили і затримали чоловіка, який вночі 13 червня надав неправдиве повідомлення про замінування двох центральних вокзалів у Львові.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, спільними діями співробітників СБУ та працівників Нацполіції вдалося встановити особу «телефонного терориста», який сьогодні вночі повідомив про замінування вокзалів. Ним виявився мешканець Житомирщини, який причетний також до анонімних повідомлень про мінування декількох об'єктів у Києві.

За даними відомства, правоохоронці затримали його в одному з райцентрів Житомирщини. Йому загрожує покарання на строк від двох до шести років.

Як повідомляв УНІАН, у Львові сьогодні, 13 червня, вночі шукали вибухові пристрої на двох центральних вокзалах міста: залізничному та автобусному.

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Повідомлення про закладені вибухові пристрої на двох вокзалах міста надійшло о 01.45 на телефон диспетчерської служби швидкої допомоги «103».

З приміщення залізничного вокзалу було евакуйовано близько 400 пасажирів та працівників, з автовокзалу евакуювали 11 осіб.

Після проведеного обстеження будівель та прилеглих територій о 04:11 пошукові роботи було завершено, вибухових пристроїв не виявили.

За інформацією головного управління Національної поліції у Львівській області, за період травень – початок червня, надійшло більше 30 повідомлень про замінування бізнес-центрів у Львові. Всі вони не підтвердилися.