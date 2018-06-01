У Львові четвертий день поспіль "мінують" бізнес-центри

Правоохоронці вживають необхідних заходів аби встановити особу аноніма, котрий надав повідомлення про замінування.

У Львові правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування восьми бізнес-центрів.

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Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівської області, сьогодні, 1 червня, до правоохоронців звернулися співробітники Центру безпеки міста, які повідомили, що близько 9.00 вони знову отримали анонімне повідомлення про замінування вісьмох будівель бізнес-центрів.

Зокрема, три з них розташовані на вулиці Науковій, два – на Промисловій, інші – на вулицях Героїв УПА, Богдана Хмельницького та Шевченка.

За вказаними адресами виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших відповідних служб. Також правоохоронці вживають необхідних заходів аби встановити особу аноніма, котрий надав повідомлення про замінування.

Як повідомляв УНІАН, у Львові до поліції вже четвертий день поспіль надходить інформація про замінування будівель бізнес-центрів. Їх кількість коливається від 5 до 9. Усі попередні повідомлення виявилися неправдивими. Осіб, причетних до псевдозамінувань, наразі не встановлено.