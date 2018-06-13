Поліція перевіряє інформацію про замінування Солом’янського райсуду Києва
Національна поліція перевіряє інформацію про замінування Солом’янського районного суду міста Києва.
Про це УНІАН повідомила прес-офіцер Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрєва.
Вона зазначила, що надійшла інформація про замінування суду.
«На даний час ця інформація перевіряється», - повідомила прес-офіцер.
Читайте такожНа Житомирщині затримали серійного "мінувальника"
В той же час, на офіційному сайті суду заявили про пожежу у приміщенні установи.
«У зв'язку з пожежею приміщення суду за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25 є непридатним для роботи! Прийом позовних заяв, клопотань, скарг та інших документів здійснюється загальною канцелярією суду в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1», - йдеться в повідомленні.
Водночас, в пожежній службі Києва інформацію про пожежу заперечили.