Поліція перевіряє інформацію про замінування Солом’янського райсуду Києва

В той же час, на офіційному сайті суду повідомляється, що приміщення суду є непридатним для роботи через пожежу, хоча в пожежній службі Києва цю інформацію заперечили.

Національна поліція перевіряє інформацію про замінування Солом’янського районного суду міста Києва. Про це УНІАН повідомила прес-офіцер Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрєва. Вона зазначила, що надійшла інформація про замінування суду. «На даний час ця інформація перевіряється», - повідомила прес-офіцер. Читайте такожНа Житомирщині затримали серійного "мінувальника" В той же час, на офіційному сайті суду заявили про пожежу у приміщенні установи. «У зв'язку з пожежею приміщення суду за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25 є непридатним для роботи! Прийом позовних заяв, клопотань, скарг та інших документів здійснюється загальною канцелярією суду в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1», - йдеться в повідомленні. Водночас, в пожежній службі Києва інформацію про пожежу заперечили.

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