Поліція перевіряє інформацію про замінування Солом’янського райсуду Києва

15:48, 13 червня 2018
Інциденти
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На офіційному сайті суду заявили про пожежу у приміщенні установи / фото УНІАН

Про це УНІАН повідомила прес-офіцер Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрєва.

Вона зазначила, що надійшла інформація про замінування суду.

«На даний час ця інформація перевіряється», - повідомила прес-офіцер.

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В той же час, на офіційному сайті суду заявили про пожежу у приміщенні установи.

«У зв'язку з пожежею приміщення суду за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25 є непридатним для роботи! Прийом позовних заяв, клопотань, скарг та інших документів здійснюється загальною канцелярією суду в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1», - йдеться в повідомленні.

Водночас, в пожежній службі Києва інформацію про пожежу заперечили.

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Теги: #суд#Київ#мінування