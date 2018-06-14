У Києві затримали "відморозків", які побили хлопця в супермаркеті: відео звірячого нападу (оновлено)

Двоє з трьох чоловіків, які напали на хлопця в супермаркеті, вже затримані і дають свідчення.

У Києві поліція затримала двох з трьох "відморозків", які напали на хлопця в супермаркеті "Сільпо" на метро "Лук'янівська".

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Як повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebook, кілька днів тому в супермаркеті "Сільпо" на метро "Лук'янівська" група "відморозків жорстоко побила хлопця".

Відео брутального побиття з підлим ударом вмить облетіла соціальні мережі.

«Байдужу поведінка охоронця супермаркету «Сільпо» залишимо на його совісті і совісті його начальства. А поліція Шевченківського району свою справу вже зробила на 2/3. Двоє з трьох відморозків вже затримані і дають свідчення. Їм загрожує кілька років за ґратами, якщо суд буде суворим, або умовний термін, якщо вони покаються і стануть на шлях виправлення», – йдеться в повідомленні.

Оновлення. Додано коментар компанії

В ніч з 07.06. на 08.06. у cупермаркеті «Сільпо» за адресою вул. Білоруська, 2, стався неприємний інцидент, в якому 3 невідомих побили молодого чоловіка.

Охоронець магазину, побачивши, що відбувається, відразу відреагував - попросив зупинити бійку і спробував її розняти, після чого нападники покинули магазин.

Відразу ж після цього, охоронець натиснув кнопку виклику служби швидкого реагування і викликав швидку допомогу. Охоронець магазину діяв відповідно до своїх повноважень. Поліція зафіксувала інцидент і запросила відео і фото з камер спостереження, щоб почати оперативні дії із затримання нападників.

Зі свого боку ми надали відео і підтримуємо комунікацію з дружиною потерпілого.

13.06. начальник служби охорони упізнав серед гостей одного з нападників і відразу повідомив про це дружині потерпілого. Дружина викликала наряд поліції, після чого вдалося затримати двох нападників.

Що стосується потерпілого Євгена, його стан покращився. Ми дуже стурбовані його здоров'ям і будемо сприяти його швидкому одужанню.

Увага! Відео містить сцени насильства!