Обливали пивом жінку без свідомості: в Черкаській області депутати побили подружжя (відео)

Чоловік зробив зауваження компанії, яка зловживала спиртними напоями, а жінка вирішила зняти п'яну компанію на відео.

Четверо депутатів сільської та районної рад, і колишній міліціонер побили подружжя після етнофестивалю у Христинівці Черкаської області.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Зараз побиті знаходяться в стаціонарі, а депутати свою провину заперечують.

Чоловік зробив зауваження компанії, яка зловживала спиртними напоями, а жінка вирішила зняти п'яну компанію на відео. Компанія відповіла агресивною поведінкою, а потім дружина депутата обласної ради від Радикальної партії Олега Баштана почала бити його дружину по голові.

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На відео серед його друзів можна побачити місцевих депутатів районної ради Анатолія Бордуна та Віталія Паламарчука, депутата міської ради Євгена Кулибабу. З відео видно, що дружина Баштану в той вечір була найагресивнішою, але жінку били й інші її подруги. А пізніше її сильно вдарив по голові колишній міліціонер, на прізвище Коломієць.

За словами чоловіка жінки, поки вона лежала на землі, вони обливали її пивом.

Сам Олег Баштан всі звинувачення у побитті подружньої пари відкидає. Більше того, депутат обласної ради, який раніше очолював медичну комісію області, стверджує, що його дружині зламали щелепу відразу в двох місцях. Яким чином вона говорила на відео з поламаною щелепою, він не пояснив.

Раніше в Чернігові брат депутата-радикала на позашляховику збив дитину.