На Прикарпатті шукають чоловіка, який врятував трьох дітей і не зміг вибратися з води (відео)

Пошуки тіла чоловіка тривають.

На річці Дністер в Івано-Франківській області зник під водою 31-річний чоловік, який кинувся рятувати трьох потопаючих дітей. НП сталася 13 червня, о 17.15, біля села Михальче Городенківського району.

"За попередньою інформацією, під час відпочинку троє дітей почали тонути у річці Дністер, і мешканець Івано-Франківська разом з дружиною кинувся рятувати дітей. Чоловік, виштовхуючи дітей з глибини, передав їх дружині, а сам пірнув під воду і більше не з'являвся. Жінка самостійно витягла дітей на берег. Стан дітей задовільний", – повідомили в ДСНС.

Читайте такожУ Києві 13 водолазів шукають одного з трьох чоловіків, які перекинулися на човні та загинули

Пошуки тіла чоловіка тривають.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Голосіївському районі Києва веслувальник знайшов потопельника.