У Голосіївському районі Києва веслувальник знайшов потопельника

За попередніми даними, потопельник знаходився у воді близько 3-4 місяців.

У Києві біля острові Козачий у Голосіївському районі 27 квітня знайдено тіло потопельника. Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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«О 16:01 до столичної Служби порятунку 101 надійшла інформація про те, що в Голосіївському районі столиці на острові Козачий, у затоці річки Дніпро біля берега знаходиться тіло людини. Повідомлення надійшло від людини, яка плавала на байдарці», - йдеться в повідомленні.

На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло невідомого чоловіка та передали його правоохоронним органам.

Причини трагедії та особу чоловіка встановлюють правоохоронні органи. За попередніми даними, потопельник знаходився у воді близько 3-4х місяців.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві троє чоловіків перекинулися на човні та загинули.