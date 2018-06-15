Троє постраждалих від вибуху авто в Києві дівчат прооперовані, хлопчик - досі у комі

Потерпілий хлопчик, який перебуває в комі, наразі знаходиться в операційній, з ним працюють офтальмологи.

Троє дівчат, які постраждали від вибуху автомобіля в Святошинському районі столиці, наразі прооперовані та знаходяться у стані середньої тяжкості. Потерпілий хлопчик досі перебуває у комі.

Про це з посиланням на свого кореспондента повідомляє телеканал «112 Україна».

"Нам вдалось поспілкуватися із лікарем, який був присутній на операції, - трьох дівчат уже прооперували, вони знаходяться у стані середньої тяжкості. Хлопчик в операційному відділенні, він у комі. Його стан важкий", - розповіла журналіст.

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Наразі потерпілий хлопчик знаходиться в операційній, з ним працюють офтальмологи.

"Він (хлопчик, - ред.) в операційній, там працюють офтальмологи, бо проникаючі сторонні тіла в обидва ока. Є множинні сторонні тіла носової порожнини, - там (працюють, - ред.) щелепно-лицеві хірурги", - розповів , в.о. заступника головного лікаря з хірургічної роботи.

За прогнозами лікаря, трьох дівчаток, яких прооперували, зможуть виписати вже в понеділок. Лікарі поки не прогнозують коли покращиться стан хлопчика.

14 червня внаслідок вибуху автомобіля в Святошинському районі Києва чотири дитини дістали поранення і були госпіталізовані. Правоохоронці з'ясували, що епіцентром вибуху став старий автомобіль, який вже довгий час було припарковано неподалік одного із будинків.

Попередньо з'ясовано, що четверо дітей у віці від 5 до 11 років вирішили пограти в автомобілі, для чого залізли в салон авто. Там вони знайшли предмет, який вибухнув. В результаті інциденту постраждали хлопчик і три дівчинки.

У той же час нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук повідомив на своїй сторінці в Facebook про те, що, за попередньою інформацією, вибухівку в машині як засідку встановив учасник АТО.