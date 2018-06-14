Вибух у Києві: двох дітей прооперували, одна перебуває у комі (відео)

Найбільше внаслідок вибуху постраждав наймолодший з дітей - 5-річний Павло - він наразі перебуває у хірургічному відділенні на операції.

Батьки дітей, що постраждали внаслідок вибуху в автомобілі у Святошинському районі столиці, розповіли про стан здоров'я малюків.

Найбільше внаслідок вибуху постраждав наймолодший з дітей - 5-річний Павло - він наразі перебуває у хірургічному відділенні на операції, йдеться у сюжеті ТСН.

Також оперують одну з трьох постраждалих дівчат, у неї пошкоджена шия. Інші дві дівчинки постраждали менше, але все одно перебувають під наглядом медиків.

Дядько однієї з дівчат розповів журналістам, що, за словами дівчинки, у закинутій Волзі діти знайшли коробку, схожу на чайну. Коли вони її відкрили, побачили там мотузочку. У момент, коли 5-річний Павлик смикнув за неї, роздався вибух.

У свою чергу в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що одна дитина перебуває у комі.

"Чотири дитини, які постраждали під час вибуху у Святошинському районі Києва, в Охматдиті. Всі мають множинні проникаючі поранення. У трьох дітей стан стабільний. Проте одна у важкому стані - поки що у комі. Лікарі надають усю необхідну допомогу", - написала Супрун у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, у Святошинському районі Києва на вулиці Чорнобильській стався вибух у автомобілі Волга, припаркованому у дворі. Внаслідок вибуху постраждало четверо дітей у віці від 5 до 11 років.